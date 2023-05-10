Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.05.2023 11:03

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kütahya'da tanıtıldı

Kütahya'da, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X'in tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kütahya'da tanıtıldı
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tanıtım için kente gönderilen aracın direksiyonuna geçen Vali Ali Çelik, Zafer Meydanı'nda tur attıktan sonra Kütahya Valiliği önüne geldi.

"Gemlik" renkli otomobili merakla inceleyen kent sakinleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çelik, gazetecilere Togg'un üretimiyle gurur duyduğunu söyledi.

Otomobilin tasarımını ve kullanım rahatlığını oldukça etkileyici bulduğunu söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Özellikle ön paneldeki giriş ekranı muazzam. Tasarım gerçekten çok harika. Ülkemizin uzun yıllardır beklediği yerli otomobilimiz artık yollarımızda. Bu bizler açısından büyük bir gurur. İleriye dönük daha iyi işler yapabileceğimize dair motivasyon unsuru. Vatandaşlarımız bunu sabırsızlıkla bekliyordu. Bu otomobilimizin burada tanıtımını yapmak bizler için de gurur verici. Bunlar önemli bir rol model, inşallah gençlerimiz daha iyi şeyler yapacaklar. Gençlerimizin başaramayacağı hiçbir şey yok, yeter ki biz umudumuzu ve heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmeyelim."

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın da katıldığı tanıtıma, vatandaşlar ilgi gösterdi.

ETİKETLER
Kütahya TOGG
Sıradaki Haber
Çorum'da 22 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:20
Bakan Nebati: Sanayi üretimimiz depremlerin ardından hızla toparlandı
12:19
Avustralya vize ücretlerine yüzde 6 ila 40 zam yapıyor
12:16
Eski Pakistan Başbakanı Han, yüksek güvenlik önlemleri altında duruşmaya çıkarıldı
12:07
Toyota 4 yıldır ilk kez net kâr düşüşü kaydetti
12:06
Mayısta 5 metre kar: Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
FOTO FOKUS
TRT Diyanet Çocuk kanalı yayına başladı: "Tabii"den izlenebilecek
TRT Diyanet Çocuk kanalı yayına başladı: "Tabii"den izlenebilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ