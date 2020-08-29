Haber Giriş: Kaynak: AA
Karaman'da çekici ile otobüs çarpıştı: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karaman’da işçileri taşıyan servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Tuncer Aşan yönetimindeki servis otobüsü, Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de, Mehmet Cuma Doğan idaresindeki çekici ile çarpıştı.
Kazada, otobüste bulunan 11 kişi yaralandı. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürdü Ayhan Taş da kaza yerine gelerek bilgi aldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
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