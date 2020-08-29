Kaza gece saatlerinde TEM otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara’dan yüklediği samanları İzmit’e götüren Şevki Üzmez yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen tırın sürücüsü, sürücü kabininde sıkıştı. Çevrekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince anbulansta yapılan ilk tedavisinin ardından, hastaneye gitmek istememesi üzerine olay yerinde bırakıldı.

Kaza sırasında devrilen tırda bulunan samanlar TEM otoyoluna saçılarak İstanbul istikametine 2 şeridi kapattı. Yetkililer gece saatlerinde kurtarma çalışması yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle gerekli trafik işaretlemelerinin yapılmasının ardından kurtarma çalışmalarının sabah yapılacağını ve İstanbul istikametine trafik akışının tek şeritten sağlanmasına karar verildi.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.