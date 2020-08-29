Şüpheli araçlar durduruldu, tek tek arandı. Üst araması ve kimlik kontrolleri yapıldı.

Bin 500 polis İstanbul Bakırköy'de uygulamadaydı. Hedefte uyuşturucu satıcıları ve aranan kişiler vardı. Aramalara narkotik köpekleri de katıldı.

Uygulamayı yakından takip eden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Birinci önceliğimiz İstanbul'un huzuru. Uyuşturucuyla mücadele ve terörle mücadele bununla mücadelemiz devam edecek." dedi.

[Uygulamaları Cumhuriyet Meydanı'nda takip eden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş (sol 2), vatandaşlarla bir süre sohbet etti, gençlere sosyal mesafe ve maske kurallarını hatırlattı.]

Aktaş, operasyonun ardından gençlere sosyal mesafe ve maske kurallarını hatırlattı.

Haber: Enes Babacan