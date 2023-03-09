Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Ekrem Ç. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık avukatı suçlamaları kabul etmeyerek, "Müvekkilim köpeği zincirle bağlamış ve bakımlarını yapmıştır. Müvekkilim tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir. Köpeğin saldırmasında karşı tarafın kışkırtması mevcuttur. Köpek 5 yaşındadır. Bugüne kadar kimseye saldırmamıştır." ifadesini kullandı.

Sanık Ekrem Ç. ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, "taksirle ölüme neden olma" suçundan verdiği 4 yıl hapis cezasını sanığın iyi halini göz önünde bulundurarak 3 yıl 4 aya düşürdü.

Maktul Dudu Berk, 5 Ekim 2022'de Sinci köyündeki evlerinin bahçesinde çoban köpeğinin saldırısıyla hayatını kaybetmiş, köpeğin sahibi Ekrem Ç. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.