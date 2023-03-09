Sivas'ın Gürün ilçesinin merkezinde bulunan "Hitit Mağara Evleri" tarih severlerin dikkatini çekiyor.

4 bin yıl önce Hititliler tarafından yapıldığı düşünülen mağara evleri 5 katlı bir apartmanı andırıyor.

İlk etabı tamamlandı

Evler, turizme kazandırma çalışmalar neticesinde ışıklandırıldı. Gürünlü İstanbul Milletvekili Osman Boyraz'ın destekleriyle projenin ilk etabı tamamlandı.

Mağara evlerinin bir bölümünün ilçe merkezinde bulunduğunu söyleyen Boyraz, "Çıkışı Gökpınar yolu üzerinde. Burası Hititler döneminden yaklaşık 4 bin yıllık tarihi olan bir yer. Görsel anlamda çok güzel. Belki Dünya'nın belki de Türkiye'nin ilk gökdelenleri ya da apartmanları. Yaklaşık 5-6 katlı bir yer. Orada yaşamın olduğuna dair bulgular var. Burayı turizme kazandırmak için mücadelemizi yapıyoruz. Bu noktada birinci etabında ilçe merkezindeki belediyenin hemen arkasında bulunan mağaralar ödenek çıkartılarak, birinci etabını tamamladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza şükranlarımızı sunuyorum bize destek oldular. Malatya-Kayseri yolu üzerindeki ve hemen yol kenarında olan oldukça da geniş bir alanda bulunan mağara evleri turizme sunmak adına birtakım projelerimiz var" dedi.