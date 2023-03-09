Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 431 kişinin hayatını kaybettiği Pazarcık'ta, 1350 bina yıkılırken, ilçe merkezi ve mahallelerde 12 bin dolayında binada hasar oluştu.

Depremin ardından vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmalar ise hızla sürüyor.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, dünya tarihinde görülmemiş bir felaketi yaşadıklarını söyledi.

Bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni eden Yılmazcan, depremin hemen ardından ilçede kriz masası oluşturduklarını anımsattı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın ilçelerinde koordinatör olarak görevlendirilmelerinin ardından çalışmalara başladıklarını dile getiren Yılmazcan, "Pazarcık'ta yaralar sarılmaya başlanıyor. Günün üç öğünü 60 bin kişiye sıcak yemek veriliyor. Kriz masası olarak 15 bine yakın çadır dağıttık, 13 yerde çadır kent kurduk" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Konteyner kent kuruyoruz"

Çadır kentten konteyner kente geçilmesi için çalışmaların başladığını aktaran Yılmazcan, şöyle devam etti:

"4 bin konteynerden oluşan konteyner kent kuruyoruz ve tamamlanmak üzere. İlçemizde çadır ve yemek ihtiyacı yok. Elektrikte yüzde 100'ü sağladık, suda yüzde 80'i yakaladık. Doğal gazı getirdik ama güvenlik gerekçesiyle enkaz ve yıkım çalışmaları devam ettiği için veremiyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları bittikten sonra doğal gazı da vereceğiz."

TOKİ'nin ilçedeki enkaz kaldırma ve yıkım çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmazcan, "84 mahallemiz var, her yerde çalışma başladı. Kısa bir süre içerisinde enkaz ve yıkım çalışmaları bitecek" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"TOKİ konutları için çalışmalar sürüyor"

Yılmazcan, ilçede TOKİ konutları yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İlçemize 8 bine yakın TOKİ konutu yapılacak, zemin etüdünü de dikkate alarak iki yerleşim alanı tespit ettik. Birinci yerleşim alanı Bağdın-ı Sağır Mahallesi'nde halihazırda 210 TOKİ inşaatının devam ettiği yerde 4 bin, Alıçlı Tepe mevkisinde konutların inşaatına başladık. İkinci yerleşim alanı ise İncili Mahallesi mevkisinde TOKİ 3-4 bin aralığında kalıcı konut yapacak. Böylece ilçemizdeki hemşehrilerimizin konut ihtiyacı karşılanmış olacak. 84 mahallemize de köy evleri adı altında TOKİ'mizin çok güzel projesi var."

İlçede ticaretin canlanması için 350'ye yakın esnafın hasar görmeyen iş yerini açtığını anlatan Yılmazcan, küçük esnaf için de çarşı kuracaklarını söyledi.

Yılmazcan, küçük sanayi sitesiyle ilgili de projenin yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimat verdiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Türk milleti dünyaya örnek bir davranış sergiledi"

Pazarcık'ı yeniden ayağa kaldırmak için devlet ve millet birlikteliğiyle çalıştıklarını vurgulayan Yılmazcan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hemşehrilerime 'Başka Pazarcık yok' diye seslenmek istiyorum. Altyapı ve fiziki şartları tamamlamaya çalışıyoruz. Onlar tamamlandıktan sonra bütün hemşehrilerimi hoşgörünün, sevginin, şefkatin, merhametin olduğu bir Pazarcık'ta tekrar yaşamaya davet ediyorum. Devletimiz güçlü, devlet ve millet bir ve beraber oldu. 2. Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık, deprem anından itibaren bizi yalnız bırakmayan, destek ve güç veren, yardımlarını esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Kızılaya, AFAD'a tüm sivil toplum kuruluşlarına büyük Türk milletine teşekkür ediyorum. Türk milleti, dünyaya örnek bir davranış sergiledi. Aziz milletimiz bize 1000 tır gıda paketi gönderdi, milletimiz var olsun."