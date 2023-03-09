Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından Kocaeli'de 14, Samsun'da 1, Bursa'da 1 ve İstanbul'da 19 evin kilitli olmadığını tespit ettikleri kapılarını açıp, yaklaşık 8 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve para çalan, hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan 'Altın Kızlar' çetesinin olayları gerçekleştirdiği saptandı. Çete üyesi olduğu tespit edilen 55 kişi belirlendi.

4 ilde operasyon düzenleyen ekipler, 25'i kadın, 41 kişiyi gözaltına aldı. 14 şüphelinin ise işledikleri başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi.

Evlerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 129 mermi, 18 kol saati, 17 çift altın küpe, 4 altın bileklik, 6 altın kolye, 5 altın yüzük, 21 bin 500 TL ve 300 euro ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 41 şüpheli, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Ceza indirimi için 'hamilelik bahanesi' iddiası

Gözaltına alınan kadın çete üyelerinin yakalanmaları durumunda cezai indirim alabilmeleri umuduyla hamile kaldıkları öne sürüldü.

Adliyeye gönderilen bazı kadınların hamile, bazılarının ise kucağında bebekleri olduğu görüldü.