Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 06.04.2023 15:06

Karaköy'deki 5 katlı metruk bina çöktü

Sabah saatlerinde kısmi çökme meydana gelen Beyoğlu'ndaki 5 katlı tarihi metruk bina tamamen yıkıldı. Çökme anı kameraya yansırken, ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladı.

Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki 5 katlı tarihi metruk binada kısmi çökme yaşanması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tramvay yolunun geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.

Kısmi çökme yaşanan binada bir süre sonra yeniden bir çökmenin meydana gelmesiyle bölgede toz bulutu oluştu. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu.

Karaköy'deki 5 katlı metruk bina çöktü

Yol trafiğe kapatıldı, tramvay seferleri durduruldu

Güvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol, trafik akışına kapatıldı.

Öte yandan, T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durduruldu.

Tramvay seferleri, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Eminönü-Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verildi.

Tamamen çöktü

Sabah saatlerinde kısmen çöken 5 katlı metruk bina ilk çökmeden sonra geçen yaklaşık 9 saatin ardından tamamen yıkıldı. Yıkılmanın etkisiyle binanın molozları cadde ve tramvay yoluna düşerken, çevrede yoğun toz bulutu oluştu.

Eminönü istikametinde seyir halinde olan araçların üzerleri de tozla kaplandı. Bu sırada caddeden geçen vatandaşların üzerlerinin de de tozlandığı görüldü.

Binanın çökmesi sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, tehlike nedeniyle yakınına kimse yaklaştırılmadı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Öğretmenlerin bulunduğu otomobilin üzerine kaya devrildi: 4 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:06
Hamas: Gazze'ye yönelik saldırganlığından İsrail'i sorumlu tutuyoruz
02:02
Netanyahu Gazze'ye düzenlenen saldırı sırasında açıklama yaptı
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ