Karaköy'deki 5 katlı metruk bina çöktü

Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki 5 katlı tarihi metruk binada kısmi çökme yaşanması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tramvay yolunun geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.

Kısmi çökme yaşanan binada bir süre sonra yeniden bir çökmenin meydana gelmesiyle bölgede toz bulutu oluştu. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu.

Yol trafiğe kapatıldı, tramvay seferleri durduruldu

Güvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol, trafik akışına kapatıldı.

Öte yandan, T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durduruldu.

Tramvay seferleri, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Eminönü-Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verildi.

Tamamen çöktü

Sabah saatlerinde kısmen çöken 5 katlı metruk bina ilk çökmeden sonra geçen yaklaşık 9 saatin ardından tamamen yıkıldı. Yıkılmanın etkisiyle binanın molozları cadde ve tramvay yoluna düşerken, çevrede yoğun toz bulutu oluştu.

Eminönü istikametinde seyir halinde olan araçların üzerleri de tozla kaplandı. Bu sırada caddeden geçen vatandaşların üzerlerinin de de tozlandığı görüldü.

Binanın çökmesi sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, tehlike nedeniyle yakınına kimse yaklaştırılmadı.