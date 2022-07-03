3 milyon yıl süren avcı toplayıcı yaşamın sona erdiği, köylerin ortaya çıktığı sürecin başlangıcı olan noktalardan...

Buluntular ile şaşırtıyor, çağlara ışık tutuyor.

Bölgedeki izler insanlık tarihinin bilinmeyenlerini ortaya çıkarıyor

Türkiye, arkeolojik kazıların yapıldığı bölgeler ile dünyanın ilgi odağı...

1997 yılında keşfedilen Karahantepe, Şanlıurfa'da bulunan ve insanlık tarihi adına büyük merak uyandıran bir yerleşim.

Bölgedeki yerleşimin izleri Taş Devri'nin bilinenden farklı bir dönem olduğunu gösteriyor.

Kazıların başladığı 2019 yılından bu yana ilkler gün yüzüne çıkıyor.

Yerleşim izleri tespit edildi

Karahantepe'de inşa edilmiş yapıların etrafında çok sayıda kulübe tarzında barınak tespit edildi. Buluntular bu yapıların konut olarak kullanıldığını gösteriyor. Devam eden kazılar neolitik döneme yeni bir anlam kazandırıyor.

Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Necmi Karul, "Milattan önce yaklaşık olarak 9600'lü yıllardan itibaren yerleşilen yerlerde yaşamın yaklaşık 1500 yıl boyunca devam ettiğini görüyoruz" dedi.

Karahantepe'nin merkezinde 23 metrelik anıtsal bir yapı bulundu. Bölgede Göbeklitepe'dekine benzer "T" şeklinde 250 sütun da tespit edildi.

"Karahantepe'de 3 boyutlu insan tasvirleri daha fazla öne çıkıyor"

Karahantepe'deki kazılar, Göbeklitepe'de yanıtsız kalan sorulara cevap bulmak için de önemli...

Karul, Göbeklitepe'de ağırlıklı olarak hayvan betimleriyle karşılaşıldığını ancak Karahantepe'de aynı hayvanlarla karşılaşmakla birlikte 3 boyutlu insan tasvirlerinin daha fazla öne çıktığını söyledi.

Karahantepe'den çıkartılan 3 boyutlu heykellerin en önemli örneklerinden birisi sırtında leopar taşıyan insan heykeli. Leoparın saldırıya hazır pozisyonda bulunduğu bu heykel dönemin sanatsal becerilerinin hangi düzeyde olduğunu yansıtıyor, yaşam tarzına ilişkin fikir veriyor.

"Öne çıkan insan heykelleri doğayla ilişkiyi gösteriyor"

Karahantepe'deki buluntular binlerce yıl önce insanın doğa ile ilişkisini gösteriyor.

Bilinenden farklı bir düzeni yansıtıyor.

Karahantepe yeni arkeolojik keşifler ile insanlığı şaşırtmaya ve ilgi odağı olmaya devam edecek.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Bedrettin Çelik