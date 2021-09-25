Denizlerde, 1 Eylül’de başlayan av sezonu, fırtına nedeniyle aksıyor.

Karadeniz'de 1 haftadır etkili olan fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçıklar avlanamadı.

"Teknelerimiz yatıyor, denize çıkamıyorlar"

Tezgahlarda balığın miktarı azalırken, fiyatı da katlandı. Sinoplu balıkçı İsmail Değer, fırtına nedeniyle av yapılamadığını belirterek, "Fırtına 1 haftadır devam ediyor, teknelerimiz yatıyor, denize çıkamıyorlar. Bu durum da balık fiyatlarına yansıyor. Tezgahlarda fazla balık yok. Dün 20 liraya sattığımız palamutları bugün 40 liraya satıyoruz. Gönül isterdi ki halkımıza ucuz palamut ve hamsi yedirelim. Olmayan bir şey her zaman cazip oluyor. Herkes bugün hamsi soruyor ama yok” dedi.

"Ben istavrit aldım, kilosu 20 lira"

Balık almaya gelen Rafet Arabacı da “Balık kimisine göre pahalı, kimisine göre ucuz. Balık seviyoruz” diye konuştu.

Balık almaya gelen Selim Değer de “Şu anda balık fiyatları normal zaten balıklar da yeni çıkıyor. Gayet güzel, balığı çok seviyoruz. Ben istavrit aldım, kilosu 20 lira. İleride balık bollaştığında bu fiyatlar daha da düşecek” dedi.