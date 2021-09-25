Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Akşam saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 25, Tunceli ve Erzincan'da 20, Ağrı'da 19, Kars ve Erzurum'da 16, Ardahan'da 13 derece olacağı tahmin ediliyor.