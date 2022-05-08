Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük-Ankara kara yolunda seyreden Recep H. idaresindeki hafif ticari araç, Söğütlüçeşme mevkisinde İsmail Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü İsmail Ç, yanındaki Şevval, Meryem, Kezban ve Ömer Faruk Ç. ile hafif ticari araçtaki Gülbahar H. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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