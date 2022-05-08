Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 15:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM'de zincirleme kaza: 9 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi.
Aniden yavaşlayan trafikte 6 araç çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiyi tedavileri için hastanelere götürdü.
Kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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