Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da eltisini yaralayan kadın tutuklandı
[Fotoğraf Getty]
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde tartıştığı eltisini silahla yaraladığı gerekçesiyle yakalanan kadın tutuklandı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Mayıs gecesi Çayırbaşı Mahallesi'nde Ece E'nin silahla vurularak yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışmada Sevtap G.'nin aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine eltisini silahla ağzından vurarak yaraladığı tespit edildi.
Olayın ardından şüpheli Sevtap G. kaçarken, ağır yaralanan Ece E. sağlık ekibince hastaneye götürüldü.
Kullandığı silahı olay yerinde bırakan Sevtap G., kısa süre sonra Kağıthane'de gözaltına alındı.
İlk tedavisinin ardından polise ifade veren Ece E., eltisinin kıskançlık nedeniyle kendisine saldırdığını öne sürdü.
Adliyeye sevk edilen Sevtap G. tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Polis Bireysel Silahlanma
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