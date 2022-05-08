Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin kuzeyinde şehit olan teğmen Talha Bahadır'ın ailesini Yalova'da ziyaret etti. Bakan Soylu şehit ailesine taziye dileklerini iletti.
Şehidin Çiftlikköy ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'ndeki evine gelen Bakan Soylu, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, kurum müdürleri ve şehit yakınları tarafından karşılandı.
Şehidin babası Hakkı, annesi Emine Bahadır, kardeşleri ve yakınlarına başsağlığı dileyen Soylu, aileyle sohbet etti.
Şehidin öğretmen kardeşi Yasir Bahadır'ın okuduğu duanın ardından Bakan Soylu, kentten ayrıldı.
Etiketler: Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı Şehit
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