Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan otomobil ile Esentepe-Beyazıt hattında çalışan İETT otobüsü çarpıştı.
Otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Trafik Kazası
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