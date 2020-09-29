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Karabük'te otomobil ile cip çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Aziz Ç. yönetimindeki cip ile Osman G'nin kullandığı otomobil, Kirkille kavşağında çarpıştı.
Cip sürücüsü ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırılırken, 3 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edildi.
Etiketler: Karabük Safranbolu kazaSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:18
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