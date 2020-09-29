Haber Giriş: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da domates atma kavgası: 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da, bakkalına domates atan çocuğa tepki gösteren kişi ile çocuğun ailesi arasında çıkan tartışma akrabaların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Olay, Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, bakkalına domates atan çocuğa tepki gösteren kişi ile çocuğun ailesi arasında tartışma çıktı. Araya bakkalın yakınlarının da girmesiyle tartışma kısa sürede büyüyerek silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, her iki taraftan 6 kişi yaralandı.
Kavganın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, polis olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Etiketler: Diyarbakır Silahlı KavgaSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:11
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