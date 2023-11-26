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Türkiye
AA 26.11.2023 17:53

Karabük ve Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili

Karabük ve Düzce'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Karabük ve Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili
[Fotograf: AA]

Karabük kent merkezi Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgardan uçtu.

Karabük-Safranbolu kara yolunda ise refüjdeki aydınlatma direği yıkıldı. Direk vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Karabük ve Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili

Bu arada Keltepe Kayak Merkezi ile Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli Rampaları mevkisi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Düzce

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde de kuvvetli rüzgar günlük hayatta aksamalara yol açtı.

İlçede yer yer sağanağın eşlik ettiği şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı.

Karabük ve Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili

Valilik tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından balıkçı barınağındaki bazı teknelerin karaya çekildiği görüldü. Limanda demirleyen teknelerin ise halatları sağlamlaştırıldı.

Çuhallı Plajı'na inen merdivenler rüzgarın etkisiyle hasar gördü.

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