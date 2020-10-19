Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında derz yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ağır taşıt sürücüleri her iki istikamette D-100 yoluna yönlendirilirken, hafif taşıt trafiğine otoyolun İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola girebiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Görükle-Bursa Çevre Yolu Batı kavşakları 2. kilometresinde üst geçit köprüsü kiriş değişimi çalışması yürütülüyor. Bu kesimde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

İç Anadolu'da durum

Kütahya-Eskişehir yolunun 30-35. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ulaşıma kontrollü izin

Fatsa-Ordu yolunun 55. kilometresinde Gülyalı Köprüsü'nün yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söke-Milas yolunun 21-27. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Göle-Ardahan yolunun 15-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.