Fatih Belediye Başkanı Mehmet Turan, yaklaşık 3,5 yıldır devam eden Kara Surları Millet Bahçesi Projesi'nde gelinen son noktayı basın mensuplarına anlattı.

Projenin Topkapı-Yedikule arasında 5 etaptan oluştuğunu söyleyen Turan, "Bu proje bittiğinde 3,5 kilometrelik alanda kesintisiz yaya ve bisiklet yolları olacak. Birinci, ikinci ve üçüncü etap projelerinin onay süreçleri tamamlandı. İlk 3 etapta 60 bin metrekarelik alan kamu mülkiyetine geçmiş durumda. Toplam 233 bin metrekarelik alanın ilk üç etabının uygulanması Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ ile başladı." ifadelerini kullandı.

Turan, Topkapı-Mevlanakapı arasındaki yaklaşık 25 bin metrekare olan ilk etabı 1,5 ay içerisinde açmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu proje içerisinde tüm niteliksiz yapıları kaldırıyoruz. Aynı zamanda projede tarihi sivil mimari örnek yapılar var. 13 tane enkazı kalmış, çok kötü durumda ya da yıkılmış vaziyette ama tescilli eserimiz var. Bunların da projeleri yapıldı ve kurullar tarafından onaylandı. Bunları da ihya etmiş olacağız. Buralar gecekondu, otopark gibi niteliksiz yapıların bulunduğu bir alandı."

Turan, daha sonra gazetecilerle projenin birinci etabını gezdi. Sonrasında açıklamalarda bulunan Turan, şunları söyledi:

"Gecekondularla kaplı bu alanı insanlarla kavga etmeden boşalttık. Tüm işler rızaya dayalı yapıldı. Bu alanı Fatihlilere, İstanbul'un hizmetine açacağız. Kara Surları Millet Bahçesi'nin 1. Etabı yaklaşık 25 bin metrekare ki bu alan Fatih'teki en büyük yeşil alandan daha büyük şu anda, bunu kent hafızasına Kara Surları Millet Bahçesi olarak geçireceğiz. İnşallah 1,5 ay sonra yılbaşında Fatih'e hediye olarak açmış olacağız."

Turan, birinci etaptan sonra hızlı şekilde diğer etapların da tamamlanacağını kaydetti.