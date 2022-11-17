Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 20:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan İETT otobüsü direğe çarptı
[Fotograf: İHA]
Üsküdar'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yolcular yara almadan kurtuldu.
Kaza, Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi’nde meydana geldi.
Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü elektrik direği ve refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekibi sevk edildi.
Ekipler olay yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan otobüsün caddeyi kapatması sonucu uzun araç trafiği oluştu.
Kazada otobüste bulunan yolcular yara almadan kurtuldu.
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