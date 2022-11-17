İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 11-17 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 1 kilo 275 gram sentetik uyuşturucu, 420 gram esrar, 1,12 gram eroin ve 28 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i hakkında "uyuşturucu ticareti", 2'si hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.