Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu Başkale ilçesinde ulaşıma kapanan 1 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü vurgulandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.

Muş

Muş İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle 4 köy ile 15 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te de kar ve tipi nedeniyle 2 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarının açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Erzurum

Kışın en sert geçtiği illerden Erzurum'da aralıklarla süren kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezine uzak mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışıyla birlikte merkezde 21 santimetre kar ölçülen Erzurum'da, 9 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece olarak kaydedildiği Ardahan'da, soğuk hava ile birlikte buzlanma ve kırağı oluştu.

Havanın bugün çok soğuk olduğunu anlatan seyyar satıcı Ferdi Avşar, "Dışarı çıktığımda çok soğuk hava ile karşılaştım. Ancak işimiz bu. Soğuklara ayak uydurmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: AA