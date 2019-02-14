SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) Avrupa BÃ¶lge Ofisi tarafÄ±ndan organize edilen "Avrupa Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Acil DurumlarÄ±na HazÄ±rlÄ±klÄ±lÄ±k ve YanÄ±t BÃ¶lgesel Eylem PlanÄ± Bakanlar ToplantÄ±sÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, afetler ve insani acil durumlarÄ±n, kÃ¼resel saÄŸlÄ±k gÃ¼ndeminde Ã§ok Ã¶nemli bir yeri iÅŸgal ettiÄŸini, her bÃ¶lgenin koÅŸullarÄ±na gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶stermekle birlikte, tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n bu gibi risklerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu sÃ¶yledi.

SalgÄ±n hastalÄ±klar, doÄŸal afetler ve siyasi Ã§ekiÅŸmelere baÄŸlÄ± nÃ¼fus hareketlerinin insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit etmeye devam ettiÄŸini vurgulayan Koca, tÃ¼m bu sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, insani refleksle ÅŸekillenmiÅŸÌ§ uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸi, dayanÄ±ÅŸma ve gÃ¼Ã§lÃ¼ kurumsal yapÄ±larÄ±n gerektiÄŸini, bunun iÃ§in en baÅŸta politika yapÄ±cÄ±lara Ã¶nemli sorumluluklar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde, uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmadan daha Ã¶nce ihtiyaÃ§ olan unsurlarÄ±n bulunduÄŸunu ifade eden Koca, bunlarÄ±n, politik kararlÄ±lÄ±k, gerÃ§ekÃ§i politikalar, iyi yÃ¶netiÅŸim ve gÃ¼Ã§lÃ¼ insan kaynaÄŸÄ±na dayalÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ saÄŸlÄ±k sistemleri olduÄŸunu kaydetti.

Beklenmedik tehditlere karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olunmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken Bakan Koca, "Bu tehditlere yanÄ±t verme kapasitemizi gÃ¼Ã§lendirmek ve saÄŸlÄ±k sistemimizi hazÄ±r hale getirmek iÃ§in bizlere Ã¶nemli gÃ¶revler dÃ¼ÅŸmektedir" dedi

"GÃ¼Ã§lÃ¼ bir DSÃ–'ye tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n ihtiyacÄ± vardÄ±r"

SaÄŸlÄ±k acil durumlarÄ±nÄ±n yalnÄ±zca ulusal bir sorun olarak gÃ¶rmenin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Koca, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"SaÄŸlÄ±k tehditlerinin sÄ±nÄ±r aÅŸan niteliÄŸi, insani ve vicdani sorumluluklarÄ±mÄ±z saÄŸlÄ±k acillerini kÃ¼resel bir sorunu haline getirmekte ve uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸini zorunlu kÄ±lmaktadÄ±r. Ä°ÅŸte bu iÅŸ birliÄŸinin merkezinde olup hepimizin ortak deÄŸeri olan yapÄ± ise DSÃ–'dÃ¼r. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir DSÃ–'ye tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n ihtiyacÄ± vardÄ±r. Ã–zellikle saÄŸlÄ±k acil durumlarÄ±na hazÄ±rlÄ±klÄ± olma ve yanÄ±t verme konusundaki destek rolÃ¼ ise tartÄ±ÅŸmasÄ±zdÄ±r.

Bu Ã§erÃ§evede Ã¶zellikle Ebola krizinden Ã§Ä±kartÄ±lan dersler sonrasÄ±nda, DSÃ– tarafÄ±ndan atÄ±lan adÄ±mlarÄ± Ã§ok kÄ±ymetli buluyorum. SaÄŸlÄ±k acil durumlarÄ± reform sÃ¼recinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±, ihtiyat fonu oluÅŸturulmasÄ±nÄ±, kÃ¼resel ve bÃ¶lgesel eylem planlarÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± Ã§ok Ã¶nemli adÄ±mlar olarak deÄŸerlendiriyorum."

DSÃ– Genel DirektÃ¶rÃ¼ tarafÄ±ndan 13. Genel Ã‡alÄ±ÅŸma ProgramÄ± kapsamÄ±nda ilan edilen "SaÄŸlÄ±k acil durumlarÄ±ndan etkilenen 1 milyar insana ulaÅŸma" hedefinini desteklediÄŸini belirten Koca, "Ancak ÅŸunun da altÄ±nÄ± Ã§izmek isterim. Hedefler koymak, stratejiler oluÅŸturmak Ã¶nemlidir. Daha Ã¶nemli olan ise koyulan hedeflere ne zaman ve nasÄ±l ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±dÄ±r. Bu nedenle daha Ã¶nce kabul etmiÅŸÌ§ olduÄŸumuz DSOÌˆ Avrupa BÃ¶lgesi SaÄŸlÄ±k Acil DurumlarÄ±na HazÄ±rlÄ±klÄ±lÄ±k ve YanÄ±t Eylem PlanÄ±'nÄ± hayata geÃ§irecek yol haritasÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r" dedi.

"SaÄŸlÄ±kta bir devrime imza attÄ±k"

TÃ¼rkiye'de 2002 yÄ±lÄ±ndan bu yana tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n takdir ettiÄŸi ve yakÄ±ndan takip ettiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± bir saÄŸlÄ±k sistemi reformunu yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini dile getiren Koca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Temel saÄŸlÄ±k gÃ¶stergeleri baÅŸta olmak Ã¼zere, saÄŸlÄ±k hizmetlerine eriÅŸim, kapsayÄ±cÄ±lÄ±k, birinci basamak saÄŸlÄ±k hizmetleri, aile hekimliÄŸi gibi birÃ§ok alanda CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸinde Ã§ok Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar elde ettik. SaÄŸlÄ±kta bir devrime imza attÄ±k.Yeni dÃ¶nemde ise sunmuÅŸÌ§ olduÄŸumuz hizmetlerin altyapÄ±sÄ±nÄ± ve klinik kalitesini geliÅŸtirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda, kamu-Ã¶zel ortaklÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rkiye'de bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli modern ÅŸehir hastaneleri inÅŸa ediyoruz.

Bu reform sÃ¼recimizin en Ã¶nemli sacayaklarÄ±ndan biri de saÄŸlÄ±k acil durumlarÄ±na hazÄ±rlÄ±k ve yanÄ±t konusunda attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸarÄ±lÄ± adÄ±mlar, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yatÄ±rÄ±mlar olmuÅŸtur. TÃ¼rkiye gibi nÃ¼fus ve yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lkenin her bir metrekaresini ulaÅŸÄ±labilir hale getirdik. Her bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetine eriÅŸimini saÄŸladÄ±k.

YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarla 618 olan ambulans sayÄ±sÄ±nÄ± bugÃ¼n 4910'a Ã§Ä±karmÄ±ÅŸÌ§ durumdayÄ±z. Acil istasyonu sayÄ±mÄ±z 481 iken bugÃ¼n 2735'e ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. 2018 yÄ±lÄ±nda acil saÄŸlÄ±k hizmetleri kapsamÄ±nda ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z vaka sayÄ±sÄ± 5 milyonun Ã¼zerindedir. Kentlerde vakalara ulaÅŸma hÄ±zÄ±mÄ±z ise 10 dakikadÄ±r."

Bakan Koca, 11 bin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ saÄŸlÄ±k personelinden oluÅŸan dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k medikal arama kurtarma ekibini kurduklarÄ±nÄ±, dÃ¼nyanÄ±n her yerindeki saÄŸlÄ±k acil durumlarÄ±na mÃ¼dahale etme kapasitesine sahip olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"2 bin 185 akut halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± olayÄ±na anÄ±nda mÃ¼dahale ettik"

TÃ¼rkiye'de ani geliÅŸen halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehditlerine karÅŸÄ± "Erken UyarÄ± ve Cevap Merkezini" kurduklarÄ±nÄ± ve aktif olarak iÅŸlettiklerini anlatan Koca, "Biyolojik, kimyasal, radyolojik ve sebebi bilinmeyen halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehditlerine karÅŸÄ±; Erken UyarÄ± sistemimiz devrededir. Bu sistemle sahayÄ± sÃ¼rekli takip ediyoruz, gelen ihbarlarÄ± ve riskleri deÄŸerlendiriyoruz, Ã¼lke Ã§apÄ±nda konulan teÅŸhisleri elektronik ortamda izliyor ve doÄŸrudan mÃ¼dahalede bulunuyoruz. BugÃ¼ne kadar BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±klarla MÃ¼cadele Erken UyarÄ± Sistemiyle 2018 yÄ±lÄ±nda 2 bin 185 akut halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± olayÄ±na anÄ±nda mÃ¼dahale ettik. Bu sistemle olasÄ± bir salgÄ±nÄ± cadde, sokak seviyesinde tespit edebilecek kapasiteye ulaÅŸtÄ±k" dedi.

Bu adÄ±mlarÄ± atarken DSÃ–'nÃ¼n "kimseyi geride bÄ±rakma" ilkesinin en gÃ¼Ã§lÃ¼ uygulayÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ±nÄ± dile getiren Koca ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Ä°nsani ve vicdani diplomasi anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶stergesi olarak bugÃ¼n Ã¼lkemiz, insani yardÄ±m yapan Ã¼lkeler sÄ±ralamasÄ±nda 8 milyar dolar ile en Ã¼st noktada bulunmaktadÄ±r. Bu yardÄ±mlarÄ±n iÃ§erisinde ise saÄŸlÄ±k harcamalarÄ± en Ã¶nemli kalemlerden birisini oluÅŸturmaktadÄ±r. Kendi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sunmuÅŸ olduÄŸumuz saÄŸlÄ±k hizmetlerini Ã¼lkemizde aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 4 milyondan fazla Suriyeliye de Ã¼cretsiz ve aynÄ± kalitede sunuyoruz.

BugÃ¼ne kadar Suriyeli misafirlerimiz iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 50 milyon muayene, 1 milyon ameliyat ve 2 milyondan fazla yatarak tedavi gerÃ§ekleÅŸtirdik. 5 milyonun Ã¼zerinde Ã§ocuÄŸa aÅŸÄ±lama yaptÄ±k. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z tÃ¼m dÃ¼nya ve DSÃ– tarafÄ±ndan birÃ§ok kere takdir edilmiÅŸtir. Trajik bir durumun iyi yÃ¶netimine dair baÅŸarÄ± hikayesi olarak nitelendirilmiÅŸtir."

Kaynak: AA