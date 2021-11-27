Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı,Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Burdur'un doğu ilçeleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın merkez ve doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı (100-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşecek

Hafta sonu mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Çarşamba günü, İç Anadolu'nun tamamı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ve Karadeniz'in batısında kar yağışı etkili olacak.

Kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar, Kütahya ve Çorum'da 3, Konya'da 6, Karaman'da 5, Ağrı'da 8, Erzurum'da 2, Sivas'ta 4, Kayseri'de 5, Kastamonu'da 1 derece olacak.

Başkent'te yılın ilk kar yağışı

Ankara'da çarşamba günü gece en düşük sıcaklık 0, gün içinde ise 3 derece olacak. Kar yağışının kentin tamamında etkili olması bekleniyor.