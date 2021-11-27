Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında soruşturma yürütülen İ.F.A'nın yakalanması için operasyon düzenledi.

Zanlının yaşadığı ev ve eklentilerindeki aramalarda, 9 çuval içerisinde 243 bin 181 İran menşeli tıbbi hap ele geçirildi. Bunlardan 35 bininin yeşil reçeteye tabi uyarıcı etkiye sahip hap olduğu tespit edildi.

Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.