Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 09:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Taklalar atan otomobilden yara almadan çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar Bolvadin'de kontrolden çıkıp taklalar atarak tarım arazisine devrilen otomobilin şoförü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana geldi.
A.S.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç ardından taklalar atıp yol kenarındaki tarım arazisine devrildi.
Sürücü A.S.A., kazayı yara almadan atlattı.
Olay yerine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.
Kaza sonrası devrilen araç, çekici yardımıyla tarım arazisinden kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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