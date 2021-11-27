Kırklareli merkezinde yaşayan 72 yaşındaki Aydın K. ve 70yaşındaki Ayten K. çifti, kendisini savcı olarak tanıtan 37 yaşındaki M.K. tarafından dolandırıldı.

Yaşlı çift çeşitli bahanelerle para isteyen M.K'ye 4 bin 300 dolar, 150 avro, 38 bin lira, 15 çeyrek altın, 12 tam altın, 2 yarım altın, 2 bilezik ile gram altın verdi. Birikimlerini verdikten sonra dolandırıldığını anlayan çift durumu polise haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada şüpheliyi İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yakaladı.

Kırklareli'ne getirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.