Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 250 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
[fotoğraf: İHA]
Bursa'da 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 1500 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle Görükle Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı. Dron destekli asayiş uygulamasında eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi.
200 araç kontrol edildi, 1500 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Mekanlara yönelik denetimlerde 35 iş yerinden 22'sine işlem yapıldı.
Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği açıklandı.
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