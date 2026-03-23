AA 23.03.2026 11:27

Kar martta geri döndü: 3 ilde 103 yol kapalı

Van, Hakkari ve Bitlis’te kar ve tipi nedeniyle 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kar martta geri döndü: 3 ilde 103 yol kapalı

Van'da kar ve tipi nedeniyle 9 mahalle ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 20 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.

Hakkari

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 82 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar, evlerinin, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Sürücüler, kar ve düşen görüş mesafesi nedeniyle bazı güzergahlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yaptı.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle bir köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, söz konusu yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını kaydetti.

