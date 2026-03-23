AA 23.03.2026 11:09

Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı

Ankara'da ekipler zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 60 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu temin eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Operasyon kapsamında yakalanan 60 şüpheliden 28'i adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise 7 bin 221 sentetik ecza, 1 kilo 492 gram kokain, 516 gram esrar, 716 gram sentetik uyuşturucu ve 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Köylülerin özel misafiri leylekler 44 yıldır aynı yuvaya konuyor
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
