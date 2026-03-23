AA 23.03.2026 10:07

Mersin'de sağanak: Tarım arazileri su altında kaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.

İlçede dün sabah başlayan sağanağın ardından Akarsu, Kelahmet, Halitağa ve Egemen Mahallelerindeki bazı tarım arazileri suyla kaplandı.

Yağış nedeniyle nektarin ve limon ağaçları ile örtü altında yetiştirilen kavun, kabak, patlıcan ve biberde hasar oluştu.

Sağanaktan etkilenen tarım arazileri dronla görüntülendi.

Egemen Mahallesi Muhtarı Egemen Koyuncu, yağışın şiddetli olması nedeniyle tarım arazilerinin su altında kaldığını söyledi.

Devlet Su İşleri ekiplerinin duruma müdahale ettiğini dile getiren Koyuncu, ilgili kurumlardan yardım beklediklerini anlattı.

Çiftçi Remzi Şen de kavun yetiştirdiği seralarının su altında kaldığını dile getirdi.

Sıradaki Haber
DEAŞ üyelerine para ulaştıran sanığın 25 yıla kadar hapsi istendi
SON HABERLER
12:05
Türkiye'nin petrol ithalatı ocakta yüzde 2 azaldı
11:57
"Evde sabun paketleme işi" vaadiyle dolandırıcılığa 20 yıla kadar hapis istemi
11:46
İmamoğlu Suç Örgütü davasında 8. duruşma
11:46
Rekabet Kurulu Haribo hakkında soruşturma açtı
11:42
İran'dan yeni tehdit: Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
11:37
Tarımda zararlılarla mücadelede yöntem önerileri
Köylülerin özel misafiri leylekler 44 yıldır aynı yuvaya konuyor
Köylülerin özel misafiri leylekler 44 yıldır aynı yuvaya konuyor
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
