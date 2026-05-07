Arjantin, cruise gemisindeki hantavirüs salgınının kaynağını araştırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Arjantin, Latin Amerika'da kemirgenlerden bulaşan bu nadir hastalığın en yüksek insidansına sahip ülkesi konumunda. Arjantin Sağlık Bakanlığı, Haziran 2025'ten bu yana 101 hantavirüs vakası bildirildiğini, bu rakamın bir önceki yıla göre iki kat artış gösterdiğini açıkladı.

Gemi seyahatinde üç can kaybı

Antarktika seferi yapan MV Hondius gemisindeki salgın nedeniyle şu ana kadar üç yolcu hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 70 yaşında Hollandalı bir erkek, 69 yaşındaki eşi ve Alman bir kadın bulunuyor. Ayrıca Güney Afrika'da bir yolcunun yoğun bakımda olduğu, İsviçre'ye dönen bir başka yolcunun ise testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Virüsün Güney Amerika'da görülen "Andes" suşu olduğu doğrulandı. Bu türün en tehlikeli özelliği, diğer hantavirüs türlerinin aksine insandan insana kısıtlı da olsa bulaşabilme potansiyeline sahip olmasıdır. Arjantinli yetkililer, virüsün genetik materyallerini ve test kitlerini vakaların görüldüğü İspanya, Güney Afrika ve İngiltere gibi ülkelere göndererek teşhis sürecine destek veriyor.

Yolcuların izi sürülüyor

Salgına dair endişeler, gemiden daha önce ayrılan ve ülkelerine dönen yolcularla birlikte küresel bir boyuta ulaştı. 23 Nisan'da Saint Helena adasında gemiden ayrılan 23 yolcunun ABD de dahil olmak üzere farklı ülkelere dağıldığı belirtiliyor. ABD'li yolcuların Georgia, California ve Arizona'da izlemeye alındığı, ancak şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmadığı ifade edildi.

Uzmanlar, virüsün kuluçka süresinin bir ile sekiz hafta arasında değişmesi nedeniyle, yolcuların virüsü Arjantin'den ayrılmadan önce mi yoksa gemide mi kaptığını belirlemekte zorlanıyor.

İklim değişikliği riski artırıyor

Arjantinli enfeksiyon hastalıkları uzmanı Hugo Pizzi, iklim değişikliğinin Arjantin'i daha tropikal bir hale getirdiğini ve bunun da hantavirüs taşıyan kemirgenlerin çoğalması için uygun ortam yarattığını belirtti. Artan sıcaklıkların ekosistemleri değiştirmesiyle birlikte, virüsün yayılım alanının her geçen gün genişlediği vurgulanıyor.

Şu an için genel kamu sağlığı riskinin düşük olduğunu belirten DSÖ, gemi operatörleri ve ilgili ülkelerle koordinasyonun sürdüğünü açıkladı. Gemi, tahliyelerin ardından İspanyol yetkililerin onayıyla Kanarya Adaları'na doğru yoluna devam ediyor.