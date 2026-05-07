BBC 07.05.2026 06:27

CNN'in kurucusu medya devi Ted Turner 87 yaşında hayatını kaybetti

CNN kanalını kurarak modern 24 saatlik haber kültürünün öncülüğünü yapan medya patronu Ted Turner, 87 yaşında yaşamını yitirdi. CNN tarafından duyurulan haberin ardından medya ve siyaset dünyasından taziye mesajları yayımlandı.

Turner, 1980 yılında dünyanın ilk kesintisiz haber kanalı olan Cable News Network'ü (CNN) kurarak medya dünyasında yeni bir dönem başlattı. ABD Başkanı Donald Trump, Turner'ın ardından yaptığı açıklamada, onu "yayıncılık tarihinin en büyüklerinden biri ve bir dost" olarak nitelendirdi.

CNN CEO'su Mark Thompson ise Turner'ı, "üzerinde yükseldiğimiz dev" olarak tanımlayarak, onun dünyaya ve insan hayatına olan etkisinin her zaman hatırlanacağını belirtti.

Habercilikte devrim yarattı

İlk yıllarında "Chicken Noodle Network" (Tavuk Suyu Şebekesi) denilerek küçümsenen ve başarılı olamayacağı düşünülen CNN, önemli küresel olaylardaki hızıyla rüştünü ispatladı.

Kanal, 1981'de ABD Başkanı Ronald Reagan'a yönelik suikast girişimi ve 1986'daki Challenger uzay mekiği felaketi gibi olayları kesintisiz aktararak dikkat çekti.

CNN'in asıl dönüm noktası ise 1990-1991 Körfez Savaşı sırasında Irak'tan yaptığı canlı yayınlar oldu. Dönemin ABD Başkanı George Bush, o süreçte dünyadaki gelişmeleri CIA'den ziyade CNN'den öğrendiğini ifade etmişti.

Renkli kişiliği ve başarıları

Hırçın ve açık sözlü kişiliğiyle tanınan Turner, medya dışındaki başarılarıyla da adından söz ettirdi. 1977'de dünyanın en prestijli yelken yarışı olan America's Cup'ı kazandı.

Spor dünyasına olan ilgisiyle Atlanta Braves beyzbol, Atlanta Hawks basketbol ve Atlanta Thrashers buz hokeyi takımlarının da sahibi oldu.

Turner aynı zamanda büyük bir hayırsever olarak tanınıyordu. Birleşmiş Milletler'e 1 milyar dolar bağışlayan ve çevre sorunlarıyla yakından ilgilenen iş adamı, temiz enerji yatırımlarıyla da biliniyordu.

1991-2001 yılları arasında ünlü aktris Jane Fonda ile evli kalan Turner, 2018 yılında Lewy vücutlu demans hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Turner'ın kurduğu medya imparatorluğu içinde TBS, TNT, Turner Classic Movies ve Cartoon Network gibi dünya çapında tanınan kanallar da yer alıyordu.

