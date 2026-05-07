Fransa, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınmasına ilişkin karar tasarısını reddetti

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ulusal Meclis Avrupa İşleri Komisyonunda AB-İsrail ortaklık anlaşmasının askıya alınmasına yönelik karar tasarısı görüşüldü.

Tansiyonun yüksek seyrettiği komisyonda yapılan oylamada tasarı reddedildi. Solcu milletvekillerinin destek verdiği tasarıya aşırı sağ ve merkez sağ "hayır" dedi.

Solcu muhalif Yeşiller Partisi milletvekili Sabrina Sebaihi oylamanın ardından yaptığı konuşmada karara tepki gösterdi. Sebaihi, komisyondaki oylamaya katılım oranına dikkati çekerek, “Bu tasarıya karşı oy kullanmak için, komitenin üyesi olmayanlar da dahil oldukça yüksek bir katılım oldu.” dedi.

Fransa’nın uluslararası ve insancıl hukuka saygı gösterme sorumluluğu olduğunu ifade eden Sebaihi, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki ihlallerine işaret ederek, “Siz sakince otururken, çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, hastaneler hizmet vermiyor.” diye konuştu.

Sebaihi, İsrail’in işlediği suçlara rağmen anlaşmanın askıya alınmaması yönünde kararı “mide bulandırıcı” olarak niteledi.

AB’ye üye bazı ülkeler İsrail’in insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinde bulunması nedeniyle İsrail ile ortaklık anlaşmasının kısmen ya da tamamen askıya alınması için öneride bulunmuştu. Ancak Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması kararı oy birliği gerektirdiği için bu yönde bir adım atılamamıştı.