AA 07.05.2026 06:15

ABD'de Jeffrey Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" kamuoyuyla paylaşıldı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen ve "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek yazı kamuoyuyla paylaşıldı.

CNN'in haberine göre, ABD'de federal yargıç, Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen notu kamuoyuyla paylaştı.

Notta, aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunamadığı belirtilerek, "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf." şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlere göre, notu Epstein'in yazıp yazmadığı konusu henüz netleşmiş değil.

Notu, Epstein'in hücre arkadaşı bulmuş

New York Times'ın (NYT) haberine göre, hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein'in hücresinde ölü bulunmasından birkaç hafta önceki intihar girişiminin ardından bir not bulmuştu.

Not, federal yargıç tarafından Tartaglione'nin kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlenmiş ve o zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli kalmıştı.

NYT, Tartaglione'nin üzerinde "veda zamanı" yazdığını belirttiği ve bu yüzden "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvurmuştu.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

