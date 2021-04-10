Yurdun bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle ulaşımda güçlük yaşandı.

Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan yolda ulaşım durma noktasına geldi.

Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar da dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Karayolları ekipleri ise, kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile yolu açık tutmak için gece boyunca çalışma yürüttü.

Tokat

Tokat'ta da kar yağışı vardı. D-180 karayolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Konya

Konya'da, karayolları ekipleri, 4 şehri birbirine bağlayan kavşakta yolları açık tutmak için iş başındaydı.

Sivas

Nisan ayında kar yağan bir diğer şehir ise Sivas'tı. Kar yağışının pazartesi gününe kadar şehirde etkili olması bekleniyor.