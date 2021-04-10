Yıldız Dağı Kayak Merkezi güzergahındaki Gümüşdere köyünden gelen yangın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye aracı, Karaçayır mevkisinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı.

Durumun bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kazada yaralanan 5 itfaiye eri, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede kar yağışı da etkili olmaya başladı.