Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca COVID-19'la mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Tüm resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının 12 Nisan'dan itibaren yüz yüze eğitime ara vermelerine karar verildi. Valiliğin açıklamasında şunlara da yer verildi:

"Vatandaşlarımızın yemek ve gıda ihtiyaçlarının online sipariş yoluyla karşılanabilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak cumartesi ve pazar günlerinde lokanta, restoran, kafe gibi yeme içme yerlerinin hafta içi olduğu gibi 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine karar verildi."