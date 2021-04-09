"Çay Bitkisinde Gen Havuzu Oluşturulması ve Ticari Çeşit Adaylarının Geliştirilmesi TÜBİTAK 1007" projesi kapsamında 2019 yılında seleksiyonu yapılan 760 çay genotipine ait 4 bin 300 çay fidanını dikildi.

Seleksiyonu yapılarak 1274 genotipin de dikimi ile gen havuzunun bu yılın sonbaharında tamamlanacağı açıklandı. Çayda kalitenin, çeşitliliğin ve verimliliğin artması amacıyla yürütülen proje TÜBİTAK tarafından destekleniyor.

Çayda kalite ve verimlilik artacak

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, bölgenin olmazsa olmazı olan çayın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Proje ekibi tarafından Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'a bağlı 31 ilçeden elde edilen 2 bin farklı çay genotipinin, Ziraat Fakültesi bünyesindeki havuzda koruma altına alındığını aktaran Karaman, projeyle Türk çayının geleceğinin garanti altına alınacağını vurguladı.