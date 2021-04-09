Milyarder girişimci Elon Musk'ın nörobilim şirketi Neuralink, beyin-bilgisayar ara yüz implantı kullanılarak video oyunu oynayan maymunun görüntülerini yayınladı.

Çip başarılı oldu



Maymun Pager’ın beyninin iki tarafına yaklaşık bir buçuk ay önce çip yerleştirildi. Bu sayede Pager ellerini kullanmadan beyin gücü ile bilgisayar oyunu oynamayı başardı. Her başarısı da muzlu içecek ile ödüllendirildi.

Maymunun el ve kol hareketini düzenleyen motor korteks bölümüne yerleştiren iki binden fazla elektrotla kayıt da yapılabiliyor.Şirket, mikroçipler geliştirerek bunları insan beynine yerleştirmeyi hedefliyor. Böylece alzheimer, demans hastaları veya felç geçirmiş kişilere yardım edilmesi amaçlanıyor.