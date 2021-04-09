Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 19:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Maymun Pager beyin gücüyle bilgisayar oyunu oynadı
Ünlü girişimci Elon Musk'ın nörobilim şirketinin yayınladığı video büyük ilgi gördü. Neuralink şirketinin geliştirdiği çipin takıldığı maymun, ellerini kullanmadan beyin gücüyle bilgisayar oyunu oynadı.
Milyarder girişimci Elon Musk'ın nörobilim şirketi Neuralink, beyin-bilgisayar ara yüz implantı kullanılarak video oyunu oynayan maymunun görüntülerini yayınladı.
Çip başarılı oldu
Maymun Pager’ın beyninin iki tarafına yaklaşık bir buçuk ay önce çip yerleştirildi. Bu sayede Pager ellerini kullanmadan beyin gücü ile bilgisayar oyunu oynamayı başardı. Her başarısı da muzlu içecek ile ödüllendirildi.
Çeşitli hastalıklara fayda sağlaması amaçlanıyor
Maymunun el ve kol hareketini düzenleyen motor korteks bölümüne yerleştiren iki binden fazla elektrotla kayıt da yapılabiliyor.
Şirket, mikroçipler geliştirerek bunları insan beynine yerleştirmeyi hedefliyor. Böylece alzheimer, demans hastaları veya felç geçirmiş kişilere yardım edilmesi amaçlanıyor.
Etiketler: Bilimsel Araştırma Elon Musk
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