TÜBİTAK ve Rusya Temel Araştırmalar Vakfı tarafından 700 bin TL'lik fonla desteklenen protein projesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Günnur Güler tarafından yürütülüyor.

"Proteolizin Fonksiyonel Mekanizmalarının Fizikokimyasal Tekniklerle Araştırılması" isimli proje kapsamında, proteinlerin ve enzimlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri belirlenmeye çalışılıyor.

Protein çalışmaları aşı ve ilaç sektörüne katkı sağlayacak

Dr. Güler, bir yıldır süren aşı ve ilaç sektörüne temel olabilecek çalışma kapsamında gerekli cihazların temin edildiğini ve enzimlerin test aşamasına geçildiğini söyledi:

"Eğer proteinlerin yapısını bilirsek ve proteinlerin sırrını çözersek, birçok hastalığa karşı aşı veya ilaç geliştirilmesinin de temeli atılmış olacak. Koronavirüsün de hücrelerimize 'spike protein' aracılığıyla tutunmaya çalıştığını biliyoruz.

Koronavirüsün mutasyona uğradığında da protein yapısında değişimler meydana geldiğini gözlüyoruz. Bu bakımdan protein çalışmaları oldukça önemli. Bu projeye yaklaşık 1 yıldır devam ediyoruz. 3 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Projenin bursiyerlerinden Burçin Dersu Açıkgöz ise aşı ve ilaç sektörüne fayda sağlamayı amaçladıklarını söyledi:

"Proteinler üzerine uluslararası bir projede çalışıyoruz. Ben de bu projede yüksek lisans TÜBİTAK bursiyeri olarak yer alıyorum. Bu projede çalışmaktan çok mutluyum ve ileriye yönelik çok güzel gelişmeler olacağına eminim. Bu çalışma umarım ilaç sektöründe yararlı olur."