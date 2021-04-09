Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir ve Kütahya için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji, Eskişehir ve Kütahya için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Kütahya ve Eskişehir'de bu geceden başlayıp yarın geceye kadar kuvvetli rüzgar ve yer yer kuvvetli fırtına beklediğini açıkladı.
Rüzgârın hızının saatte 50 ila 80 kilometreyi bulması bekleniyor.
Yetkililer, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu Fırtına
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