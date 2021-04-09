Düzce TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkii İstanbul istikametinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya 2 tır, hafif ticari araç, minibüs ve çok sayıda otomobil karıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan bir sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Trafik yoğunluğu yaşandı

Meydana gelen trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Araçlar kaza alanı yanındaki dinlenme tesisi içinden yönlendirildi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler olay yerinde

Kaza alanında ekipler yaralılara müdahale etti. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ederken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.