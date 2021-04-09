Aşırı yağış art arda heyelana neden oldu. Dik yamaçtan kopan toprak parçası bir evin duvarını yıktı. Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelanda birçok ev zarar gördü.

Soğuksu Mahallesi'nde ilk heyelan öğle saatlerinde meydana geldi. Paniğe kapılan aileler kendilerini dışarı attı. Ancak olayın şokunu daha atlatamamışken ikinci bir heyelan daha oldu.

O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Gün ailesinin evi heyelanda zarar gördü

Bir diğer heyelan ise Dilaver Mahallesi'nde yaşandı. Dört kişilik Gün ailesi, gürültü üzerine dışarı fırladı. Evlerinin hemen önünde heyelan olduğunu gördüler.

Kısa sürede evi boşalttılar.

Ekipler bölgede inceleme başlatırken vatandaşların can güvenliği için evler boşaltıldı.