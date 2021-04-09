Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 16:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hatalı sollama kaza getirdi, otomobil takla attı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücünün hatalı sollaması sonucu otomobil kaldırıma çarparak takla attı, 5 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gölcük Saraylı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, otomobil, hatalı sollama sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak takla attı.
5 kişi yaralandı
Kazada otomobil sürücüsü Adem A. ile araçtaki Yavuz Selim S, Batuhan Y, Cantürk K. ve Oğuzhan Y. yaralandı.
Kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Gaziantep'te hafriyat yüklü iki tır çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz