Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'ya fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinden sonra il genelinde "kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği" uyarısı yaptı. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara dikkat edilmesi gerektiğini duyurdu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre, bu akşam saatlerinden sonra ilimizde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz." denildi.
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