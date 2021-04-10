Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 04:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağaca çarpan pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Türkmen Coşkun idaresindeki pikap, Yanık Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki çalılık alana düşen pikap, ağaca çarparak durdu.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde araçta sıkışan sürücü Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Coşkun'un cesedi, Sapanca İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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